Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл в Сыктывкаре заседание по вопросам обеспечения национальной безопасности в СЗФО

Участие в заседании принял и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках заседания, которое состоялось 19 мая, были рассмотрены вопросы антитеррористической безопасности на социально значимых и особо важных объектах. В условиях роста угроз национальной безопасности поставлены новые задачи по обеспечению надёжной защиты и охраны государственной границы. Отдельное внимание было уделено дополнительным мерам по повышению антитеррористической защищённости критически важных и потенциально опасных объектов, а также мест массового пребывания людей.

Как подчеркнул губернатор Андрей Чибис, в Мурманской области вопросам безопасности уделяется особое внимание.

«На всех объектах разработаны чёткие планы обеспечения безопасности, за выполнением которых мы жёстко следим. Отдельное внимание уделяем безопасности социальных, в том числе учебных учреждений, – 99,8% школ оборудованы системами видеонаблюдения. Развиваем систему видеонаблюдения и в населённых пунктах, чтобы иметь возможность контролировать ситуацию. Также регулярно тестируем реакцию органов правопорядка на соответствующие сигналы. Консолидированная работа вместе с правоохранительными органами и Северным флотом позволяет обеспечить безопасность на территории Мурманской области. Ситуация на сегодняшний день, несмотря на все угрозы, контролируемая», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе заседания даны поручения, связанные с обеспечением необходимого финансирования антитеррористических мероприятий, прежде всего в части, касающейся оборудования объектов и территорий инженерно-техническими средствами охраны и контроля.

Поставлены задачи по усилению антитеррористической защиты объектов транспортного, топливно-энергетического комплексов, а также биологически, радиационно- и химически опасных объектов и гидротехнических сооружений.

Фото (пресс-служба главы Республики Коми): https://gov-murman.ru