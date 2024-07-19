Секретари, эйчары и юристы продолжают соблюдать дресс-код, несмотря на жару

7 из 10 компаний Москвы и Подмосковья ввели послабления в дресс-коде в жару. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 500 компаний и 1000 офисных сотрудников из столичного региона.

72% работодателей разрешили персоналу полностью или частично отказаться от офисного дресс-кода в связи с установившейся жаркой погодой.

О подобных послаблениях рассказали и 64% офисных сотрудников, и это больше, чем в прошлом году (41%).

Соблюдать офисный дресс-код летом женщины вынуждены чаще мужчин. Продолжают придерживаться корпоративного стиля одежды даже в жару секретари и ассистенты первых лиц компаний, эйчары, юристы, менеджеры по продажам и работе с клиентами, банковские специалисты.

Время проведения опроса: 1—16 июля 2024 года.