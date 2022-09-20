Секреты успешного маркетинга – в клубе молодых предпринимателей «Росмолодёжь.Бизнес» состоялся тренинг для начинающих бизнесменов

Клуб молодых предпринимателей «Росмолодёжь.Бизнес» провёл в Мурманске очередной тренинг при поддержке регионального комитета молодёжной политики и Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области. В нём приняли участие эксперты, представители органов исполнительной власти и бизнес-сообщества.

«Бизнес – это всегда немаленький риск, но для молодых людей и новичков в предпринимательстве каждый шаг – это накопление бесценного опыта, который обязательно пригодится в жизни», – сказала в приветственном слове начальник управления государственной поддержки предпринимательства министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Марта Говор.

Перед участниками клуба выступили амбассадор областного Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, основатель и владелец студии танцев Dance Campus Сергей Аникиев и основатель digital-агентства IG STUDIO Ирина Егорова.

Спикеры рассказали о том, как масштабировать бизнес, не открывая новые точки, поделились секретами маркетинга в сложных экономических условиях.

Клуб молодых предпринимателей «Росмолодёжь.Бизнес» объединяет молодых предпринимателей, который находятся в начале профессионального пути и не хотят останавливаться на достигнутом.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, на базе клуба при поддержке органов власти и бизнес-экспертов проводятся мастер-классы, разрабатываются стратегии продвижения.

Мероприятия проводятся в разных форматах, актуальные новости клуба в официальной группе в ВК.

Информация по маркетинговому финансовому, кадровому сопровождению, проведению семинаров и конференций регионального Центр поддержки предпринимательства размещена по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru