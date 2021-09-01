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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.21 10:00

Сельхозпредприятие «Тулома» получит субсидию более 31 миллиона рублей

Сельскохозяйственное предприятие «Тулома» получит субсидию более 31 миллиона рублей. Средства выделят из резервного фонда правительства  Мурманской области, соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

«Ведение сельского хозяйства на нашей территории – сложный процесс с учетом климатических условий. С учётом перемен  в экономическом секторе и сегменте сбыта, очень важно поддерживать наших местных производителей. И, конечно, ключевой момент – чтобы сотрудникам платили зарплату, и была погашена налоговая задолженность, чтобы обеспечить стабильную работу предприятия», – прокомментировал губернатор.

Региональными властями приняты меры, направленные на оздоровление экономической ситуации на предприятии, которые уже способствовали росту выручки, однако закрытие региональной сети супермаркетов, рост налога на добавленную стоимость и цен на горюче-смазочные материалы стали факторами торможения процедуры.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, средства субсидии будут направлены на погашение налоговой задолженности предприятия и стабилизацию ситуации с выплатой заработной платы с работниками. Коммерческие задолженности предприятие планирует погасить с выручки в ближайшее возможное время.

 

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