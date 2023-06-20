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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.23 12:30

Сельхозпроизводители могут получить поддержку на приобретение молодняка крупного рогатого скота по повышенной ставке

По поручению губернатора правительством Мурманской области внесены изменения в правила предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма.

В соответствии с изменениями, с 2023 года крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели – сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции на территории Мурманской области, могут получить поддержку в виде возмещения фактически понесенных затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма по повышенной ставке для расчёта.

Объём субсидии, планируемый к предоставлению каждому победителю отбора, определяется индивидуально в пределах, доведенных региональному Минприроды в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, и рассчитывается исходя из ставок субсидии:

- 165 рублей за килограмм приобретенного молодняка крупного рогатого скота живой массой до 80 кг;

- 120 рублей за килограмм приобретенного молодняка крупного рогатого скота живой массой от 81 до 130 кг.

Объем субсидии не может превышать размер фактически произведённых затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота в текущем году.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, внесение изменений позволит поддержать отрасль мясного скотоводства и снизить финансовую нагрузку на сельскохозяйственных товаропроизводителей региона.

Фото: https://gov-murman.ru

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