Сельхозсезон открыт: бизнесу Мурманской области срочно понадобились кадры, которым он готовы платить до 100000 рублей

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в сфере сельского хозяйства нашего региона и выяснили, что всего за месяц работодатели Мурманской области увеличили предлагаемую заработную плату на 48%.

Анализ рынка труда показывает, что за последние 30 дней в Мурманской области работодатели из сельского хозяйства разместили на hh.ru более 180 вакансий. Это на 16% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Заработная плата, которую предлагают сельскохозяйственным работникам в Мурманской области выросла более, чем на 35864 рубля всего за месяц, теперь она может достигать более 111151 рубля. При этом в целом по стране также наблюдается стабильный ежемесячный рост заработной платы, которую готов платить работодатель сотрудникам в сфере сельского хозяйства, но не такой стремительный как в регионе. Так, за май заработная плата по России в сельскохозяйственной сфере увеличилась на 1350 рублей (до 72400).

Чаще всего работодатели из области сельхоза ищут и принимают на работу сервисных инженеров, технологов, а также ветеринарных врачей и водителей.

Стоит отметить, что в Мурманской области по большей части всё же продолжают искать сотрудников в сфере сельского хозяйства на полный рабочий день: 70% работодателей предлагают такой формат работы и лишь 22% гибкий график, при котором есть возможность совмещать работу, 7% пришлось на вахтовый метод

Рейтинг актуальных вакансий в сфере сельского хозяйства, Мурманская область: