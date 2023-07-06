Сельхозсезон открыт: бизнесу Мурманской области срочно понадобились кадры, которым он готовы платить до 100000 рублей
Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в сфере сельского хозяйства нашего региона и выяснили, что всего за месяц работодатели Мурманской области увеличили предлагаемую заработную плату на 48%.
Анализ рынка труда показывает, что за последние 30 дней в Мурманской области работодатели из сельского хозяйства разместили на hh.ru более 180 вакансий. Это на 16% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Заработная плата, которую предлагают сельскохозяйственным работникам в Мурманской области выросла более, чем на 35864 рубля всего за месяц, теперь она может достигать более 111151 рубля. При этом в целом по стране также наблюдается стабильный ежемесячный рост заработной платы, которую готов платить работодатель сотрудникам в сфере сельского хозяйства, но не такой стремительный как в регионе. Так, за май заработная плата по России в сельскохозяйственной сфере увеличилась на 1350 рублей (до 72400).
Чаще всего работодатели из области сельхоза ищут и принимают на работу сервисных инженеров, технологов, а также ветеринарных врачей и водителей.
Стоит отметить, что в Мурманской области по большей части всё же продолжают искать сотрудников в сфере сельского хозяйства на полный рабочий день: 70% работодателей предлагают такой формат работы и лишь 22% гибкий график, при котором есть возможность совмещать работу, 7% пришлось на вахтовый метод
Рейтинг актуальных вакансий в сфере сельского хозяйства, Мурманская область:
- Биолог, https://spb.hh.ru/vacancy/75578941;
- Сервисный инженер, от 80 000 до 100 000₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77664308;
- Руководитель технической службы (фабрика рыбопереработки), https://spb.hh.ru/vacancy/71632136;
- Инженер по качеству, от 60 000₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/82780776;
- Ветеринарный врач, от 30 000₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82372422;
- Технолог рыбоперерабатывающего производства (береговое), до 150 000₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82064589;
- Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда, от 66 000₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/81750222;
- Ветеринарный врач, от 65 000₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/81640013.