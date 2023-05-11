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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.23 13:00

Сельские учреждения культуры Кольского полуострова могут получить государственную поддержку в рамках конкурса Министерства культуры Мурманской области

Профильным ведомством объявлено начало заявочной кампании на участие в конкурсе на предоставление государственной поддержки для реализации в будущем году творческих проектов, направленных на сохранение и пропаганду народных традиций, а также приобщение северян к достижениям отечественной и мировой культуры.

В 2024 году за создание инновационных форм работы с населением, разработку и внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности, достижения в области информационной и просветительской деятельности, а также высокое профессиональное мастерство будут поощрены и работники сельских учреждений культуры.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 августа включительно, подробная информация уже опубликована на сайте Министерства культуры: https://culture.gov-murman.ru/documents/npa/prikazy-komiteta/

Напомним, что победителем прошлого года стал Сельский Дом культуры н.п. Енский. Учреждение получило поддержку в размере 100 тысяч рублей на реализацию проектов в этом году. По итогам прошлогоднего конкурса лучшими работниками были признаны балетмейстер хореографического коллектива отдела Кильдинского городского Дома культуры в Шонгуе Иоланта Болиева и заведующая структурным подразделением сельского клуба н.п. 25 км Мончегорского городского центра культуры Екатерина Кирьянова. Они получили поддержку от регионального Минкульта в размере 50 тысяч рублей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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