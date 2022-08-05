Сельское хозяйство растёт и даёт льготы: за год спрос на новых специалистов в этой отрасли вырос на 20%

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали более 36 тысяч вакансий, размещенных компаниями из сельского хозяйства, и выяснили, какие специалисты нужны отрасли, сколько им готовы платить, а также какие льготы положены работникам.

С начала года российские компании, связанные с сельскохозяйственной отраслью, разместили на hh.ru более 36 тысяч вакансий. Это на 20% больше, чем в 2021 году. Наибольший спрос в новых работниках зафиксирован в Москве (10% рабочих мест по отрасли), Краснодарском крае (8%), Воронежской и Ростовской области (8% и 6% соответственно). В регионах СЗФО размещено 4,5% вакансий от всего объема по стране. Наибольший спрос заметен в компаниях из Петербурга, Калининградской, Ленинградской и Новгородской области.

Больше всего российским компаниям, судя по числу вакансий в сельскохозяйственном секторе, не хватает менеджеров по продажам (6% вакансий от всего объёма в июле), агрономов (4%), водителей (4%), ветврачей, слесарей, механиков, бухгалтеров, операторов производственных линий, разнорабочих, продавцов (по 3% вакансий в каждой профессии), машинистов, упаковщиков, программистов, закупщиков, зоотехников, кладовщиков, технологов, экономистов (по 2%).

Сейчас работодатели из сельского хозяйства предлагают будущим работникам до 45000₽. Эта зарплата даже выше, чем средний доход жителей сразу 43 регионов России. Например, работодатели из Псковской области в среднем предлагают зарплату до 42400₽, в Калининградской области - до 44700₽, в Новгородской области работники могут заработать до 44800₽.

Более того работа по ряду профессий в сельском хозяйстве даже выгодней, чем на этих же специальностях, но в других отраслях. Так, экономистам в сельском хозяйстве готовы платить до 50000₽, а в общем на рынке труда работодатели предлагают до 46000₽. Разница в зарплатах для инженеров-конструкторов может достигать 10000₽ в пользу сельхозотрасли, похожая ситуация в вакансиях для менеджеров по продажам (разница 15 000₽), в вакансиях для менеджеров по закупкам (до 25000₽).

Профессия, Россия Медианная предлагаемая зарплата Разнорабочий 35 000 ₽ Инженер-технолог 35 000 ₽ Кладовщик 37 000 ₽ Слесарь 38 500 ₽ Бухгалтер 40 000 ₽ Оператор производственной линии 40 000 ₽ Машинист 40 000 ₽ Упаковщик 42 500 ₽ Начальник смены, мастер участка 47 500 ₽ Продавец-консультант, продавец-кассир 48 500 ₽ Водитель 50 000 ₽ Ветеринарный врач 50 000 ₽ Экономист 50 000 ₽ Механик 57 500 ₽ Зоотехник 63 000 ₽ Агроном 70 000 ₽ Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 75 000 ₽ Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 80 000 ₽ Менеджер по закупкам 80 000 ₽ Программист, разработчик 100 000 ₽

Льготы сельского хозяйства

За длительный стаж в сельском хозяйстве установлена доплата — 25% фиксированной выплаты к страховой пенсии. Рассказываем, что это за надбавка и кто может на неё рассчитывать. Это надбавка для неработающих пенсионеров, длительное время проработавших на селе. Размер ежемесячной доплаты — 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Сама фиксированная выплата регулярно повышается, поэтому растёт и надбавка. С 1 июня 2022 года она составляет 1805 рублей 19 копеек в месяц.

Для получения надбавки надо обратиться в ПФР с заявлением. Раньше специалисты Пенсионного фонда проверяли соответствие заявителя таким условиям:

неработающий пенсионер, живущий в сельской местности;

стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 календарных лет, причём по должности и специальности, которые дают право на установление повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. В этом перечне более 500 профессий: агрономы, механизаторы, пчеловоды и т. д.

Исключение — период работы на территории России до 1 января 1992 года в колхозах, машинно-тракторных станциях, совхозах и прочих сельскохозяйственных предприятиях. Он включается в сельский стаж без проверки соответствия профессии, специальности или должности. Кроме того, до шести лет стажа можно зачесть за периоды ухода за ребёнком до 1,5 лет. Но это может сделать только один родитель, а не оба.

Год назад этой льготой воспользовались, по данным ПФР, около 900 000 человек. Но с 1 января 2022 года по поручению президента круг получателей надбавки расширен. Больше нет условия об обязательном проживании в сельской местности. Ведь часто пожилые люди переезжают в город к родственникам или их населённый пункт включают в периметр разрастающегося города.

Раньше в таких случаях пенсионер терял право на доплату, сейчас она сохраняется. Остальные условия для получения надбавки продолжают действовать.

Топ-15 высокооплачиваемых вакансий в сфере сельского хозяйства, Россия:

Менеджер по коммерческой эффективности, от 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68197364, Краснодар; Менеджер по продажам (КРС), до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67877778, Санкт-Петербург; Водитель-экспедитор с личным автомобилем, от 120 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68136048, Новосибирск; Категорийный менеджер (Кулинария), до 180 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67534775, Москва; Руководитель отдела качества, от 150 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67264588, Москва; Водитель-экспедитор, до 150 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67830790, Иваново; Водитель категории «Е» (международные перевозки), до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68121252, Калининград; Главный зоотехник (КРС), от 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67026367, Брянск; Региональный менеджер (Птицеводство / Ветеринария), от 150 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68118917, Иркутск;

10. Бизнес аналитик/Руководитель IT проектов, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67130466, Ярославль;

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