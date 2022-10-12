Сельскохозяйственных товаропроизводителей приглашают принять участие в конкурсе на получение субсидии на переработку мясной продукции

Региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства по итогам конкурса предоставит субсидии из областного бюджета на переработку мяса оленей. Отбор получателей проходит в рамках программы «Рыбное и сельское хозяйство».

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на переработку мяса оленей, произведенного на территории Мурманской области и реализованного (отгруженного) в текущем году по следующим каналам сбыта:

- организациям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся организацией общественного питания и торговой деятельности;

- через собственные объекты торговли и (или) общественного питания.

Участвовать могут заявители, которые по состоянию на 1 января текущего года не имеют просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.

Заявки принимают до 17 октября включительно по адресу: 183025 г. Мурманск, просп. Кольский, 1. Эл. Почта: mpr@gov-murman.ru; телефон для справок 8 91- 311-84-54.

Подробные критерии и требования к участникам, а также форма заявления опубликованы на сайте министерства по ссылке.

Победителей определят 8 ноября 2022 года, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.