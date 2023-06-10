Селу Ёна – 150 лет!

Для жителей и гостей села в честь праздника была организована выставка декоративно-прикладного творчества, фотовыставка, праздничная концертная программа «Люблю тебя село родное!». От имени Мурманской областной Думы с юбилеем жителей населённого пункта поздравил депутат Александр Клементьев.

Парламентарий отметил, что день рождения села – это праздник тех, кто здесь родился и вырос, чьим трудом оно развивалось все последние годы, и тех, кому ещё только предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу.

- Желаю всем жителям здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь, - сказал он.

Депутат вручил Почётную грамоту Мурманской областной Думы жительнице села Светлане Зубковой, а Благодарственные письма регионального парламента сельчанам Татьяне Цмыкайло, Елене Сергиной, Николаю Сергину и ковдорчанину Антону Демьянчуку, который в своё время внёс большой вклад в жилое строительство в Ёне.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28034/