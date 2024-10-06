Селу Ура-Губа исполнилось 160 лет!

Вчера с юбилеем жителей поселения поздравил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

- Этот праздник объединяет всех, кто родился, приехал работать и жить в Ура-Губу, кто искренне любит эти живописные места, - отметил парламентарий. – Здесь живут особенные люди – щедрые, открытые, терпеливые, умеющие искренне сострадать и радоваться сообща. Здесь живут настоящие труженики! Всё, чем сегодня гордится село, создано их руками, упорством, умом и талантом, любовью к северному краю.

Депутат пожелал жителям села успехов во всех делах на благо своей малой Родины, крепкого здоровья, добра и вручил награды Мурманской областной Думы.

Основные мероприятия в рамках празднования юбилея прошли на центральной площади Ура-Губы. В программе были: народные песни и танцы, угощения в виде царской ухи и горячего чая, различные развлечения и аттракционы.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/983/ml6lzu207ongvym1xdlzqef3cu6iqj94.JPG