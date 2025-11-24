Семь медалей завоевал заполярный пловец Павел Самусенко на Кубке сильнейших спортсменов
В Минске завершился Кубок сильнейших спортсменов по плаванию. Мурманскую область на соревнованиях представлял Павел Самусенко. Наш земляк завоевал семь медалей.
По итогам заплывов северянин одержал победу на дистанциях 50 метров и 100 метров на спине. Также удостоен золотых медалей в четырех эстафетах: 4*50 метров смешанная вольным стилем, 4*100 метров мужская комбинированная, 4*50 метров смешанная комбинированная, 4*50 метров мужская вольным стилем. И стал обладателем серебряной медали на дистанции 200 метров на спине с личным рекордом.
Напомним, Павел Самусенко тренируется в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва Мурманска у Екатерины Лебедик.
Фото (Федерация водных видов спорта России): https://gov-murman.ru/info/news/557553/#&gid=1&pid=1