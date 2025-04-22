Семь муниципалитетов Мурманской области стали участниками Всероссийского голосования за выбор объектов для благоустройства

Началось Всероссийское голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году его участниками стали семь муниципалитетов Мурманской области.



«Призываю и в этом году активно поддерживать проекты, чтобы в области появлялось как можно больше благоустроенных пространств. Всех неравнодушных северян также приглашаю присоединиться к команде волонтёров и помочь жителям проголосовать за объекты благоустройства. Вы – важная часть масштабной работы по преображению городов и поселков Мурманской области», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.



Всероссийское голосование продлится с 21 апреля по 12 июня 2025 года. Жителям муниципалитетов, которые заявлены для участия, предстоит выбрать одну из двух территорий для благоустройства:



● Мурманск: территория улицы Воровского, территория у гостиницы «Меридиан»;

● Кировск: территория в районе дома №33а на проспекте Ленина, территория в районе дома № 2 на улицы Мира;

● Апатиты: территория в районе домов №24, 24а на улице Ленина, территория городского парка-сквера «Огни города»;

● Кольский округ: территория в районе улицы Андрусенко, территория в районе улицы Победы;

● Мончегорск: территория в районе дома №34 на проспекте Металлургов, территория в районе дома № 14 на проспекте Ленина;

● ЗАТО Североморск: территория хоккейного корта в Сафоново-1, территория в районе дома № 29 на улице Пионерская;

● Полярные Зори: территория на улице Строителей, территория сквера между Дворцом культуры и Детской школой искусств.



Выбор территорий проходит на портале «Госуслуги» по ссылке. Авторизировавшись на нем, с 14 лет можно проголосовать за объекты, представленные в вашем городе или муниципалитете проживания по прописке. В прошлом году участниками голосования стали более 95 тысяч человек из Мурманской области.



Помочь выбрать территорию и проголосовать – задача волонтеров, регистрация которых на платформе Добро.рф была открыта с 10 марта и продолжается в настоящий момент. Они будут работать в учреждениях здравоохранения, культуры и спорта, в учебных заведениях, а также на специальных информационных точках, в общественных пространствах и на массовых мероприятиях региона. Узнать добровольцев можно по фирменной атрибутике и специальным планшетам для голосования.



Благодаря Всероссийскому голосованию на территории Мурманской области уже реализованы «Домик Моржей» и экологическая тропа «Беличий хвост» в Мурманске, «Аллея Славы» в Кандалакше, «Площадь Победы» в Полярном и много других объектов. Всего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и стратегического плана региона «На Севере - жить!» в Заполярье благоустроили 157 общественных пространств.



Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, за время реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», который действовал в России с 2019 по 2024 год, по всей стране преобразились более 72 тысяч территорий. Согласно целям нового национального «Инфраструктура для жизни», к 2030 году будут благоустроены ещё 30 тысяч общественных пространств, чтобы качество городской среды продолжало улучшаться.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/