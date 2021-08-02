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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.21 11:00

Семь проектов клубных формирований и любительских объединений получили поддержку правительства Мурманской области

В Министерстве культуры Мурманской области подвели итоги конкурса грантов на реализацию проектов в сфере организации деятельности клубных формирований и любительских объединений в регионе.

Претендовать на гранты в размере до 500 тысяч рублей могли социально ориентированные некоммерческие организации, которые действуют на территории региона больше двух лет и организуют работу творческих коллективов, кружков, студий и других любительских объединений граждан. Заявляемые на грант проекты должны быть реализованы до конца 2021 года и привлечь жителей региона к участию в творческих любительских объединениях.

В этом году на конкурс было подано семь заявок. По результатам конкурсного отбора было принято решение поддержать всех заявителей.

Мурманская региональная общественная организация по реализации проектов в области культуры «Созвездие» получит 300 тысяч рублей на развитие студии иллюзионного искусства «Волшебник»  и 500 тысяч рублей на деятельность Клуба интеллектуальных игр «Полярная сова».

Ансамбль казачьей песни «Сиверка» Кольского хуторского казачьего общества за счёт гранта в 299 тысяч рублей планирует сшить костюмы и записать студийные фонограммы.

Грантом в размере 454 тысячи рублей поддержана организация содействия развитию в культурно-досуговой деятельности «Пульс», которая много лет проводит занятия с детьми в студии танца «Pulse».

Центр культурно-досуговой деятельности «Аврора» создаст открытую стриминг-площадку «Мой прямой эфир» и анимационную студию «Маячок». Первый проект поддержан на 299 тысяч рублей, второй – на 499 тысяч рублей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на реализацию проекта «СЛОВО» Мурманская областная общественная молодёжная организация «КРЫЛЬЯ» получит 361 тысячу рублей. Проект направлен на создание молодёжной литературной студии при клубе любителей поэзии и музыки «Поэтическая нота» в городе Коле.

 

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