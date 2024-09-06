«Семь способов засолки душ»: литературное начало сентября в Центре современного искусства «СОПКИ.21А»

7 сентября в 18.00 состоится творческая встреча с писателем Рагимом Джафаровым, а 8 сентября в 18.00 – встреча с Верой Богдановой и презентация новой книги «Семь способов засолки душ». Писатели расскажут о своих книгах, поделятся секретами писательского мастерства, расскажут о творческих планах и ответят на вопросы читателей.

Как сообщает vk.com/murmanculture, Рагим Джафаров – писатель, сценарист. Лауреат литературных премий «Новые горизонты» (2021) и «Новая словесность» (2020) в номинации «Приз зрительских симпатий» за роман «Сато», обладатель спецприза «Выбор читателей» премии «Ясная Поляна» за роман «Его последние дни» (2023), финалист премии «Лицей» (2023).

Вера Богданова — писатель, литературный обозреватель, финалист премий «Национальный бестселлер» и «Лицей», лауреат Московской Арт-премии. Автор книг «Павел Чжан и прочие речные твари» и «Сезон отравленных плодов».

Вход на мероприятия свободный. (18+)

Ссылки для регистрации: встреча с Рагимом Джафаровым (https://vk.cc/czIzi2); встреча с Верой Богдановой (https://vk.cc/cz9tVY)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280364%2Fwall-139605315_27999