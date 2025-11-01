Семь тонн гуманитарного груза отправлено на передовую

В Апатитах акция «Единство армии и тыла» объединила коллективы предприятий, волонтёров и активистов «Единой России».

В преддверии Дня народного единства в зону СВО и в Белгородский распределительный центр отправлена очередная машина с семью тоннами гуманитарного груза.

Для участников СВО – эвакуационные носилки, средства личной гигиены, персональные посылки для бойцов, включая спецзаказ – варенье от бабушек, продукты питания длительного хранения, маскировочные сети. Для населения – одежда, продукты и медикаменты.

В сборе гуманитарной помощи в рамках народной программы участвовали жители, учащиеся и родители апатитских школ №№1 и 4, волонтёры, члены и сторонники «ЕР», депутаты.

Как сообщает murmansk.er.ru, с самого начала СВО волонтёры Ирина Николаева и Людмила Сидорова каждую неделю сортируют и упаковывают десятки коробок, чтобы груз вовремя дошёл до адресатов. Координирует работу и договаривается о транспорте депутат Совета депутатов Александр Климов.

«Акция «Единство армии и тыла» убеждает, что жители нашего города не остаются равнодушными. Их вклад – тёплые вещи, медикаменты или продукты является неоценимой поддержкой для тех, кто защищает нашу страну и нуждается в помощи. Только вместе, объединив усилия тыла и фронта, северяне приближают общую Победу», – подчеркнул единоросс.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-apatitah-akciya-edinstvo-armii-i-tyla-obedinila-kollektivy-predpriyatij-volonterov-i-aktivistov-edinoj-rossii