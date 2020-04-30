Семь тральщиков Северного флота провели зачётное тактическое учение в Баренцевом море

Семь морских и базовых тральщиков Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработали задачи зачётного тактического учения в Баренцевом море.

Минно-тральные силы были разделены на три группы. Первая группа в составе морских тральщиков «Машинист» и «Владимир Гуманенко» отработала противоминное обеспечение выхода условного подводного крейсера на оперативный простор, выполнила учение по РХБ защите и отработала отражение атаки средств воздушного нападения условного противника.

Ещё две группы в составе базовых тральщиков «Ельня», «Коломна», «Ядрин», а также «Котельнич» и «Соловецкий юнга» выполнили задачи по учебному поиску мин и тралению фарватеров в зоне интенсивного судоходства и обеспечению минно-заградительных действий больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога».

В ходе совместных действий в составе минно-тральных групп экипажи тральщиков отработали маневрирование при поиске и тралении мин, провели учение по связи.

Учения тральщиков в море продлятся ещё несколько дней, сообщает пресс-служба Северного флота.