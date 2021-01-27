Семь улиц Колы планируется отремонтировать в этом году в рамках дорожного нацпроекта

В регионе продолжается проведение электронных аукционов на проведение ремонтных работ в 2021 году. В Единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении аукциона на ремонт автодорог общего пользования местного значения в Коле. В 2021 году планируется привести в порядок семь дорог и проблемных участков: пять проездов, улицу Поморскую и улицу Строительную. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Заказчиком выступает МКУ «Управление городского хозяйства МО г. Кола». Выполнять ремонтные работы потенциальному подрядчику предлагается с 1 мая по 31 августа этого года. Заявки на участие в аукционах принимаются до 1 февраля, и уже 3 февраля пройдёт аукцион в электронной форме.

На объектах региональной сети подрядчики уже определены, заключены контакты на ремонт четырёх дорог.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с декабря прошлого года ремонт дорог относится к категории особо значимых закупок, это позволяет предусмотреть в контрактах дополнительные требования. Среди них - этапность исполнения контракта, то есть выполнение отдельных видов работ с соответствии со строгим графиком, и своевременное освоение бюджетных средств. Кроме того, на объектах будет устанавливаться система фото- и видеофиксации, а полученные данные будут передаваться заказчику.