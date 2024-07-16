Семь улиц Мурманска уже отремонтировали в рамках нацпроекта

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в Мурманске уже завершены работы на семи участках автодорог из запланированных 27.

На сегодняшний день выполнены работы на улицах: Приморская, Фестивальная, Полярный Круг, переулок Водопроводный, проезд от дома №228 по проспекту Кольскому до дома №27 по улице Капитана Копытова, Гвардейская с проездами от дома №11 до №9, от дома №9а до №11 по улице Полярные Зори, Нижне-Ростинское шоссе (от улиц Александра Невского до Нахимова).

Как сообщает администрация города Мурманска, ремонт в рамках нацпроекта продолжается на 11 участках. Так, на проезде к детскому саду №123 — от дома №27 до дома №33 по улице Достоевского — выполняют монтаж бордюрного камня, фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части, устройство выравнивающего слоя проезжей части.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28102&page=1