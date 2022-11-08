Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы

Представитель финансового блока Минобороны России С. Микищенко ответил на вопросы об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы, заключивших контракт на срок один год и более.

Представитель финансового блока Минобороны России С. Микищенко ответил на вопросы об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы, заключивших контракт на срок один год и более.

- Президентом России даны указания о минимальном размере денежного довольствия для мобилизованных граждан. Сколько минимально будет получать мобилизованный военнослужащий, и из чего эта сумма складывается?

- Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей.

Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет.

Так, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тыс. рублей.

- То есть это минимальная сумма, которую получит рядовой, а если это будет офицер, он получит больше?

- Да, абсолютно правильно. Если военнослужащий, например сержант или прапорщик, или офицер, у него, безусловно, в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, у него, соответственно, эта сумма будет больше.

К примеру, командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона около 243 тысячи рублей.

- С какого момента начинают начисляться денежные средства мобилизованным? Когда и за какой период происходит зачисление денежных средств мобилизованному?

- Денежные средства военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. То есть военнослужащим, проходившим службу с 1 по 31 октября, будет начислено денежное довольствие с 10 по 20 ноября. И минимальная сумма денежного довольствия, которую я вам озвучил ранее, будет составлять 195 тысяч рублей.

Хочу подчеркнуть, что минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь.

Хочу обратить ваше внимание, что к настоящему времени все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы.

В текущем месяце денежное содержание начнёт выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября.

- По просьбе военнослужащего его семья может получать за него денежное довольствие? Много ли таких случаев, и что для этого нужно?

- Да, есть такая возможность. Денежное довольствие военнослужащего зачисляется на его расчётный счёт, который военнослужащий представил. По желанию военнослужащего денежное довольствие может быть перечислено его родственникам, для этого военнослужащему необходимо оформить доверенность. Кроме того, существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчётному счёту, который ранее представил военнослужащий. Но это решение военнослужащий принимает самостоятельно и сам оформляет дополнительную банковскую карту.

- Облагается ли денежное довольствие мобилизованного подоходным налогом? Если да, то какая часть?

- Денежное довольствие военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, облагается подоходным налогом так же, как и у всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Однако, хочу подчеркнуть, что социальная выплата, установленная Президентом России, в размере 158 тысяч рублей – подоходным налогом не облагается.

На примере военнослужащего в звании рядового, призванного в рамках частичной мобилизации на должность мотострелка, из полагающихся ему 195 тыс. рублей – 158 тысяч не будут облагаться налогом, а оставшиеся 37 тысяч будут облагаться подоходным налогом в 13%.

Если говорить о денежном довольствии командира взвода в звании лейтенанта, которое составит около 225 тысяч рублей, то социальная выплата в размере 158 тысяч рублей не облагается налогом, а около 68 тысяч рублей за звание, должность командира взвода и выслугу лет облагается налогом в 13%.

- Какие ещё дополнительные выплаты предусмотрены для военнослужащих, призванных по мобилизации?

- Дополнительные выплаты к денежному довольствию военнослужащим, призванных по мобилизации, устанавливаются, как и всем военнослужащим в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 2019 г. № 727.

Например, им могут быть установлены:

ежемесячная надбавка за особые условия военной службы;

ежемесячная надбавка за особые достижения.

- В Указе Президента говорится о том, что военнослужащим срочной службы, заключившим контракт, устанавливается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Можете разъяснить данную выплату?

- Да, действительно, Указом Президента Российской Федерации определено, что, начиная с 21 сентября 2022 года, всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195,0 тысяч рублей. Обращаю ваше внимание, данная выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы. Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач.

https://telegra.ph/Otvety-na-voprosy-ob-obespechenii-denezhnym-dovolstviem-mobilizovannyh-grazhdan-a-takzhe-voennosluzhashchih-srochnoj-sluzhby-zak-11-07

Фото и видео: https://vk.com/mil