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Мурманская область. Арктика (16+)25.08.20 11:45

Семь ящиков с колбасой XIX века нашла на Новой Земле экспедиция РГО и Северного флота

Участники комплексной арктической экспедиции Русского географического общества (РГО) и Северного флота обнаружили на Новой Земле продовольственный склад австро-венгерской экспедиции позапрошлого столетия.

«Экспедиционный отряд РГО и Северного флота в рамках совместной экспедиции в Арктику нашел на западном побережье Северного острова (архипелаг Новая Земля) продуктовый склад австро-венгерской экспедиции Вальпрехта и Пайера 1872-1874 годов. В его составе обнаружено девять бочек для хлеба и семь ящиков с колбасой. Ящики и бочки находятся в неудовлетворительном состоянии - все это время они хранились в расщелине между двух скал, засыпанные камнями. Исследователи доставили часть обнаруженных артефактов на борт морского буксира МБ-12, где их детально обследуют», - говорится в сообщении пресс-службы РГО.

Помимо продуктового склада исследователи нашли памятную доску об экспедиции Виллема Баренца, установленную голландской экспедицией Де-Брюйне в 1879 году. Этот исторический экспонат сохранился в хорошем состоянии, отмечается в документе.

«Высадка исследовательской группы на побережье проходила в сложных условиях - минуя многочисленные рифы, при сильном ветре и волнах. Однако экипаж морского буксира МБ-12 под руководством капитана Владимира Рогожина успешно справился с задачей. Именно на этом судне экспедиционный отряд РГО и Северного флота повторяет маршруты первооткрывателей Новой Земли», - отмечает пресс-служба.

Предположение, что на одном из островов вблизи северной оконечности Новой Земли находится продовольственный склад, выдвинул научный руководитель экспедиции полковник Сергей Чуркин, отмечается в сообщении. Гипотеза появилась после того, как исследователь нашел и проанализировал в Австрийской национальной библиотеке карты и фотографии склада одной из первых научно-исследовательских арктических экспедиций, проходившей под руководством Вайпрехта и Пайера.

В июне 2020 года в ходе рекогносцировки маршрута предстоящей экспедиции РГО и Северного флота экипаж судна «Эльбрус» провёл фото- и видеосъёмку двух островов Баренца, входящих в состав архипелага Новая Земля... Анализ полученных материалов с высокой степенью вероятности позволил предположить, что гипотеза Чуркина верна. Экспедиционный отряд, высадившийся на восточный остров Баренца, подтвердил её.

Основной целью экспедиции Вайпрехта и Пайера был поиск Северо-Восточного прохода между Тихим и Атлантическим океанами, который сейчас называется Северным морским путем. Через пару месяцев после отплытия корабль экспедиции «Адмирал Тегетгоф» вмерз во льды за Новой землей и начал дрейф на север. Тогда был открыт архипелаг, который путешественники назвали Землей Франца-Иосифа в честь австрийского императора.

Напомним, третий сезон Комплексной экспедиции РГО и Северного флота, которая пройдёт по маршруту полярных исследователей Владимира Русанова и Эдуарда Толля, стартовал 5 августа. Первый экспедиционный отряд действует на морском буксире МБ-12 в районе острова Северный архипелага Новая Земля. Второй, базирующийся на ледоколе «Илья Муромец», в настоящее время работает в районе полуострова Таймыр. Экспедиция посвящена сразу нескольким памятным датам - 75-летию Победы, 175-летию РГО, 110-летию Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, 120-летию Русской полярной экспедиции и 145-летию со дня рождения Владимира Русанова.

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