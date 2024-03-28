Семье участника СВО из Североморска помогут решить жилищный вопрос в кратчайшие сроки

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан в формате видеоконференции провёл приём граждан по поручению Президента России. Одно из обращений было от семьи военнослужащего из Североморска по поводу жилья. Вопрос будет решён.

Заявительница работает учителем физики в североморском лицее №1, её супруг – военнослужащий, участник специальной военной операции. У семьи нет своей квартиры, в настоящее время они снимают жильё у частного лица. Североморцы обратились с просьбой оказать содействие в предоставлении им служебной квартиры.

Губернатор Андрей Чибис сообщил, что жилищный вопрос семьи будет решён в кратчайшие сроки.

«Семье мы обязательно поможем. Лицей №1 – один из знаковых образовательных учреждений нашей области, а учитель физики – приоритетная специальность, к тому же супруг заявительницы сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. В реестре пустующих жилых помещений на балансе муниципалитета числится двухкомнатная квартира, и в ближайшее время семье её покажут. Если квартира устроит, то она будет им предоставлена в качестве служебного жилья», – подчеркнул глава региона и пожелал семье из Североморска здоровья и успехов.

Также к полпреду Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану обратились жители Республики Карелия, Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

В приёме приняли участие должностные лица исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и прокуратуры.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам приёма по каждому из обращений Александр Гуцан дал поручения высшим должностным лицам о принятии мер по решению поставленных заявителями вопросов. Сроки исполнения поручений поставлены на контроль.

Фото: https://gov-murman.ru