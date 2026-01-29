«Семейная гостиная»: практика из Мончегорска, укрепляющая связи детей и родителей, признана одной из лучших в стране

Социальный проект «Создание семейной гостиной», реализованный Мончегорским домом-интернатом, включён в федеральный Реестр лучших практик помощи детям и семьям. Решение о признании высокой эффективности проекта принял экспертный совет Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Инициатива, осуществленная при поддержке фонда, была направлена на восстановление и укрепление родственных связей воспитанников учреждения, имеющих тяжёлые множественные нарушения развития. «Семейная гостиная» создала специальные условия для долгосрочных, комфортных и доверительных встреч детей с их родителями и близкими, что является ключевым фактором для их развития и социализации.

Несмотря на формальное завершение проекта в декабре 2025 года, его принципы и наработанные методики стали неотъемлемой частью ежедневной работы коллектива интерната. Полученный успешный опыт обобщён и размещен для широкого профессионального сообщества в разделе «Лучшие практики» на официальном сайте Фонда поддержки детей.

«Включение нашей практики в федеральный реестр — это высокая оценка труда всей команды и подтверждение правильности выбранного пути. Проект завершён, но сама работа не останавливается. Мы продолжаем помогать семьям восстанавливать и укреплять свои связи. Мы также надеемся, что наш опыт будет полезен и сможет быть адаптирован для помощи детям в других регионах страны», — отметили в учреждении.

Коллектив Мончегорского дома-интерната выражает искреннюю благодарность Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и всем партнерам за неоценимую помощь и содействие в реализации значимого социального проекта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561322/#&gid=1&pid=1