«Семейная команда»: в Мурманской области стартует большой спортивный фестиваль от «Движения Первых»

В День семьи, любви и верности, 8 июля, «Движение Первых» запускает Всероссийский спортивный семейный фестиваль «Семейная команда». В этот день первый этап фестиваля пройдет в 5 муниципалитетах: Мурманске, Оленегорске, Североморске, Мончегорске и Полярных Зорях. «Семейная команда» – это спортивный праздник, в котором сможет принять участие вся семья. Он призван популяризировать спортивный и здоровый образ жизни.

Мероприятия стартуют в Мурманске в 12.00. На площадке спорткомплекса «Долина Уюта» пройдет зарядка «Будь в Движении». В Полярных Зорях интерактивная площадка начнет работу с 12.00 в парке отдыха и здоровья «Наш Парк». Далее эстафета перейдёт в Североморск, где с 14.00 активности стартуют в «Городском парке». Завершится фестиваль в рамках городских празднований в Оленегорске в сквере «Молодёжный» и в парке им. Сергея Бровцева Мончегорска. Здесь с 15.00 будут развёрнуты площадки со спортивными активностями. В рамках фестиваля в каждом городе состоятся семейные веселые старты, пройдут концертно-игровые программы, будут работать творческие и спортивные площадки «Движения Первых».

Подробная программа проведения будет размещена на официальной странице регионального «Движения Первых» в социальной сети «ВКонтакте».

Региональные мероприятия фестиваля «Семейная команда» организованы «Движением Первых» Мурманской области при поддержке регионального Министерства спорта и администраций муниципальных образований.

Второй этап фестиваля и серия командных соревнований состоится осенью этого года, сообщает комитет молодежной политики Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/