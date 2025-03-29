Семейное древо: чаще всего россияне знают только три поколения предков

4 из 10 россиян могут рассказать о трёх поколениях своей семьи. И лишь 3% опрошенных обладают информацией о пятом колене и дальше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, которые выросли с биологическими родителями.

Как хорошо россияне знакомы с историей своей семьи?

Согласно результатам опроса, 4 из 10 респондентов знают 3 предыдущих поколения: родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. 3 из 10 рассказали, что знакомы только с двумя предыдущими поколениями, а каждый двадцатый знает лишь родителей.

Каждый восьмой (12%) рассказал, что знает семейное древо до четвёртого поколения включительно. 2% изучили 5 предшествующих поколений, 1 из 100 — 6 и более поколений.

Среди мужчин чуть больше, чем среди женщин, осведомленных о своих предках в четвертом, пятом и шестом поколениях.

Интересно, что историю своей семьи от 6 колена и дальше немного чаще знают россияне до 35 лет: «Заказывал генеалогическую экспертизу. Очень интересно!»

Время проведения опроса: 27 февраля — 14 марта 2025 года.