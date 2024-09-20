Семейным фото не осталось места в современных офисах

Россияне стремятся разграничить работу и личную жизнь: фото семьи на рабочих столах сейчас практически не увидишь. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 офисных работников, состоящих в браке.

Фотографии перекочевали в память смартфонов. Снимок семьи на рабочем столе держат лишь 8% россиян, занятых офисным трудом. Раньше подобные фото в офисах можно было встретить чаще (судя по опросу, проведённому в 2013 году, 16% держали фото семьи на всеобщем обозрении).

Чуть чаще фотографии семьи можно встретить на столах у женщин. Те, кто зарабатывает больше, реже держат семейные снимки в кабинетах: «Рабочее место — для компьютера и документов».

Время проведения опроса: 1—12 сентября 2024 года.