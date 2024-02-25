Семейный досуг объединяет

В ДК «Судоремонтник» прошёл День семейного отдыха «Мы вместе», приуроченный ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и Году семьи.

Мероприятие началось с поздравлений от женщин своим мужьям, отцам и братьям с 23 февраля. Каждое пожелание было наполнено глубокой любовью и верой в своих защитников. В ответ мужчины поздравили своих дочерей, жен и матерей с предстоящим праздником — 8 Марта.

Как сообщает администрация города Мурманска, родители и дети совместно участвовали в состязаниях, играх и конкурсах.

Организаторы праздника дали мастер-класс в технике оригами. Благодаря умелым рукам были созданы корабли и самолёты. В этот день не забыли и про зажигательные танцы и вкусные сладости.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26790&page=1