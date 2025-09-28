«Герои Севера – Заполярный рубеж»: порядка 400 человек вышли на старт экстремальной гонки в парке «Патриот»Учитель из Мурманска Анастасия Дробот борется за выход в финал всероссийского телевизионного шоу «Классная тема!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.09.25 14:00

Семейный фестиваль «Белка в Мончегорске» в этом году был посвящён жанру фэнтези

Семейный фестиваль, прошедший в Литературном парке Центральной детской библиотеки города металлургов, проводится уже в седьмой раз.

На праздник были приглашены необычные гости – волшебницы, феи и эльфы из разных книжных вселенных. Но начавшийся с представления волшебных делегаций праздник омрачила неожиданная неприятность – любимые читателями белки Рыжик и Орешек оказались зачарованы неизвестным чародеем. Они уснули и могут не успеть заготовить припасы на зиму!

Как рассказывает Евгения Шевцова, заведующий отделом развития и досуга Центральной детской библиотеки, большая удача, что в этот раз в Литературном парке собралось много магов, и они согласились помочь ребятам. Участникам фестиваля пришлось пройти ряд испытаний и освоить волшебное мастерство, создавая магические артефакты, и, таким образом, стать частью волшебного сообщества.

Волшебницы из Изумрудного города и школы чародейства и волшебства Хогвартс помогли ребятам обзавестись изумрудными очками и перышком в виде совы; гостьи из загадочной Нарнии – сделать талисман в виде смелого и мудрого льва; с воительницей с острова Олух дети учились рисовать на камнях амулет - глаз дракона, а под руководством гордых эльфиек Средиземья создавали короны из веток, листьев и шишек в стиле короля лесных эльфов Трандуила.

Делегация магов из китайского фэнтези порадовала гостей фестиваля зажигательным танцем под песню из «Бременских музыкантов», а затем учила ребят писать тушью и пером китайские иероглифы и понимать их значение. В «Академии волшебных звуков» можно было поучиться играть на необычных музыкальных инструментах: калимбе, фимбо и мелодике.

Почётными гостями праздника стали феи-мастерицы из Мончегорска – команда «Зелёная миля» экологического марафона «Понеслось: Люди территории» - 2025. С их помощью ребята своими руками собрали четыре скамейки с металлическим каркасом и сиденьями из переработанного пластика. Собранные скамьи подарены Литературному парку Центральной детской библиотеки.

В тенистой части Литературного парка расположился Таинственный лес. Искать на земле необычные бирюзовые шишки и разноцветные камни; на деревьях – сов, черного кота и рыжую белку; попасть в мишень – ловец Солнца и отыскать букву для составления заклинания, пробуждающего белок – столько испытаний пришлось пройти ребятам в Таинственном лесу, хранительницами которого были ведьмочка из школы Хогвартс и славянская колдунья Сентябринка – помощница самой Осени.

Ребятам удалось разоблачить чародея, заколдовавшего белок, найти все буквы для составления волшебного заклинания, произнести его хором, и общая магическая сила разрушила злые чары!

Все радостно приветствовали проснувшихся фестивальных талисманов, которые не забыли одарить юных гостей конфетами с орешками. Танцы с белками и фото на память завершили праздничное действо и оставили, как всегда, яркие впечатления и приятные воспоминания.

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/531663/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире15:45«Демидовы». Художественный фильм, 2 серия (16+)17:05«ДНК России». Документальный цикл (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост задолженности по заработной плате-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 и 29 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»