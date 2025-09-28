Семейный фестиваль «Белка в Мончегорске» в этом году был посвящён жанру фэнтези

Семейный фестиваль, прошедший в Литературном парке Центральной детской библиотеки города металлургов, проводится уже в седьмой раз.

На праздник были приглашены необычные гости – волшебницы, феи и эльфы из разных книжных вселенных. Но начавшийся с представления волшебных делегаций праздник омрачила неожиданная неприятность – любимые читателями белки Рыжик и Орешек оказались зачарованы неизвестным чародеем. Они уснули и могут не успеть заготовить припасы на зиму!

Как рассказывает Евгения Шевцова, заведующий отделом развития и досуга Центральной детской библиотеки, большая удача, что в этот раз в Литературном парке собралось много магов, и они согласились помочь ребятам. Участникам фестиваля пришлось пройти ряд испытаний и освоить волшебное мастерство, создавая магические артефакты, и, таким образом, стать частью волшебного сообщества.

Волшебницы из Изумрудного города и школы чародейства и волшебства Хогвартс помогли ребятам обзавестись изумрудными очками и перышком в виде совы; гостьи из загадочной Нарнии – сделать талисман в виде смелого и мудрого льва; с воительницей с острова Олух дети учились рисовать на камнях амулет - глаз дракона, а под руководством гордых эльфиек Средиземья создавали короны из веток, листьев и шишек в стиле короля лесных эльфов Трандуила.

Делегация магов из китайского фэнтези порадовала гостей фестиваля зажигательным танцем под песню из «Бременских музыкантов», а затем учила ребят писать тушью и пером китайские иероглифы и понимать их значение. В «Академии волшебных звуков» можно было поучиться играть на необычных музыкальных инструментах: калимбе, фимбо и мелодике.

Почётными гостями праздника стали феи-мастерицы из Мончегорска – команда «Зелёная миля» экологического марафона «Понеслось: Люди территории» - 2025. С их помощью ребята своими руками собрали четыре скамейки с металлическим каркасом и сиденьями из переработанного пластика. Собранные скамьи подарены Литературному парку Центральной детской библиотеки.

В тенистой части Литературного парка расположился Таинственный лес. Искать на земле необычные бирюзовые шишки и разноцветные камни; на деревьях – сов, черного кота и рыжую белку; попасть в мишень – ловец Солнца и отыскать букву для составления заклинания, пробуждающего белок – столько испытаний пришлось пройти ребятам в Таинственном лесу, хранительницами которого были ведьмочка из школы Хогвартс и славянская колдунья Сентябринка – помощница самой Осени.

Ребятам удалось разоблачить чародея, заколдовавшего белок, найти все буквы для составления волшебного заклинания, произнести его хором, и общая магическая сила разрушила злые чары!

Все радостно приветствовали проснувшихся фестивальных талисманов, которые не забыли одарить юных гостей конфетами с орешками. Танцы с белками и фото на память завершили праздничное действо и оставили, как всегда, яркие впечатления и приятные воспоминания.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/531663/#&gid=1&pid=1