Семейный фестиваль гаражной культуры уже в четвертый раз собрал гостей в Мончегорске

Мончегорск становится креативной столицей Кольского Заполярья. В этом году «Гаражане» получили международную премию BEMA! в номинациях «Лучший социальный проект» и «Лучший тематический региональный фестиваль», а годом ранее – грант Президентского фонда культурных инициатив.

И фестиваль отгремел 27 июня, несмотря на северный характер погоды. Улыбки, горящие глаза, танцы, творчество — целый день организаторы создавали праздничное настроение в едином порыве с участниками мероприятия.

Главной идеей проекта организаторы называют переосмысление гаража как пространства для творчества и общения, где встречаются поколения. Гостей ждали выступления групп «Краски» и «Мураками», DJ Feel, автопробег ретроавтомобилей, зона ретро-игр, мастер-классы и даже соревнования на сапах.

Министр культуры Ольга Обухова посетила фестиваль «Гаражане» в городе металлургов. Она отметила, что фестиваль «Гаражане» – яркий пример того, как в Мончегорске находят свежие идеи для альтернативного досуга. Глава ведомства поблагодарила Агентство развития Мончегорска, компанию «Норникель» и администрацию города за поддержку события и выразила уверенность, что фестиваль будет привлекать гостей не только из Мурманской области, но и со всей страны.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=clip-139605315_456239843