Семейный сквер для мурманчан

На улице Олега Кошевого в районе дома № 5 завершены работы по благоустройству сквера. Вчера глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, глава администрации областного центра Мурманска Евгений Никора и депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов оценили качество выполненных работ.

Общая площадь зелёной зоны составляет почти 3 тысячи квадратных метров. В связи со специфическим рельефом местности работы на объекте выполнялись с применением железобетонных подпорных стен для формирования площадок. В зоне отдыха установлены детская и спортивная площадка. Появилось уличное освещение, асфальтовые дорожки, а также скамейки и деревянные настилы.

– Проект реализован за непродолжительный период времени. Работы начались в конце лета, они выполнены качественно и в срок, – отметил Андрей Сысоев. – Важно, что пожелания мурманчан были учтены, все сделано так, как хотели жители. Сегодня мы видим настоящую зону семейного отдыха. Есть предложение отрегулировать высоту скамеек, сделать пониже, чтобы было удобно сидеть людям любого роста.

– Понравилось все: и идея, и ее воплощение. Здесь сложный рельеф, который грамотно использован в архитектурном решении, – прокомментировал Евгений Никора. – Новый объект появился в рамках программы, направленной на обустройство зон отдыха на свободных городских территориях внутри кварталов.

Напомним, выбор места благоустройства определялся по результатам народного голосования. За этот объект в сентябре прошлого года проголосовали 3091 человек.

– Хочется поздравить жителей ближайших домов и горожан, которые здесь бывают, с таким замечательным событием, – сказал депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов. – Прекрасное новое общественное пространство, созданное с нуля. Я бываю с волонтерами в пятой поликлинике, знаю, что у жителей этот объект вызывает очень большой интерес. Пока он ограждён, но совсем скоро мурманчане смогут здесь побывать.