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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.22 08:30

Семейный театр «Подсолнух» из Полярных Зорь участвует во Всероссийском фестивале любительских театров

Фестиваль «Сказка приходит в твой дом» проходит в Москве с 29 по 31 октября. Его цель - создать условия для творческого общения и обмена опытом, повышение исполнительского уровня участников. Работа в таких семейных постановках позволяет актёрам лучше узнать и понять друг друга, а значит — стать ближе. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Как сообщает vk.com/murmanculture, один из самых популярных театральных коллективов Мурманской области, лауреат ежегодных городских, областных и международных семейных конкурсов театр «Подсолнух» берёт своё начало с 2012 года, когда руководитель группы энтузиастов Анна Мутовина и несколько семей полярнозоринцев собрались, чтобы вместе с детьми выйти на сцену с концертными номерами.

Клуб по интересам - семейный театральный коллектив «Подсолнух» был создан в 2016 году на базе Городского Дворца культуры. Сегодня в составе коллектива регулярно занимаются от 5 до 7 семей.

В ноябре прошлого года коллектив стал победителем в номинации «Творчество — территория семьи» в областном конкурсе лучших практик работы с семьёй «Семейный апгрейд», который провёл Мурманский областной Дворец культуры.

Творческий коллектив выступит как победитель Межрегионального фестиваля семейного творчества «Полярные звёзды» в номинации «Театральное творчество» и представит постановку «Рыжая сказка».

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263333%2Falbum-139605315_00%2Frev

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