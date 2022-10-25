Семьи мобилизованных северян получают дополнительные меры поддержки

Вчера на оперативном совещании правительства Мурманской области министр труда и социального развития Сергей Мякишев доложил о предоставлении семьям мобилизованных граждан дополнительной меры социальной поддержки в форме единовременной материальной помощи.

Приём заявлений осуществляют подведомственные профильному ведомству центры социальной поддержки населения по месту жительства членов семей мобилизованных граждан. Но в целях оперативного приёма заявлений специалисты учреждений ведут работу непосредственно на территориях сборных мобилизационных пунктов и военкоматов. Важно отметить, что взаимодействие с семьями северян осуществляется проактивным порядком, а выплаты они получают в течение трёх рабочих дней со дня поступления всех подтверждающих сведений.

Сергей Мякишев акцентировал внимание на том, что мобилизованный гражданин в своём заявлении также вправе указать иное лицо, независимо от родственных связей, которому будет предназначаться выплата.

Напомним, что в сентябре в целях повышения социальной защищенности мобилизованных граждан и членов их семей по инициативе губернатора Мурманской области в регионе принято постановление, регламентирующее установлении дополнительных единовременных выплат.

Так, семьям северян, мобилизованных позднее 21 сентября, выплачивается единовременная материальная помощь в размере 100 тысяч рублей. В ходе доклада глава профильного ведомства пояснил, что выплата положена членам семей граждан Российской Федерации, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах на территории Мурманской области, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в равных долях.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, мера поддержки относится к родителям или опекунам мобилизованных северян в случае, если они уже не получали аналогичную выплату в других регионах, а также к супругам и несовершеннолетним детям. В случае если ребёнок мобилизованного стал инвалидом до достижения 18 лет или он является обучающимся любой образовательной организации и не достиг 23 лет, мера поддержки также распространяется и на него. Кроме того, в Мурманской области реализуется ещё одна материальная помощь для семей мобилизованных: каждый несовершеннолетний ребёнок данной категории северян получает 20 тысяч рублей.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12865-pervaya-gruppa-severyan-prizvannyh-v-hode-chastichnoy-mobilizacii-otpravilas-v-sankt-peterburg-dlya-prohozhdeniya-sootvetstvuyushey-podgotovki/