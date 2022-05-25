Семьи Мурманской области начали получать новую федеральную выплату на детей

Семьи с детьми от 8 до 17 лет начали получать новую выплату. Мера социальной поддержки рассчитана на родителей, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на человека в регионе. Напомним, о ее введении с 1 мая 2022 года в целях поддержки нуждающихся семей объявил Президент России Владимир Путин.

Для семей Мурманской области ежемесячные выплаты будут составлять от 9810 до 19620 рублей.

«Выплата нам очень нужна, потому что осталась с ребенком одна, без работы и с ипотекой. Ребенок растет с серьезным заболеванием. На его лечение нужны лекарства. Пособие здесь — большой помощник. Выплата очень полезная для наших мамочек», — рассказала мурманчанка Юлия Глазова, чья семья одной из первых получила выплату.

Один из часто встречающихся вопросов, связанных с новой выплатой семьям, имеющим детей от 8 до 17 лет, — будет ли она производиться на каждого ребенка?

«Если в семье несколько детей этой возрастной категории, выплата назначается на каждого ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Сейчас по аналогичным принципам назначаются пособия на детей от 3 до 7 лет органами социальной защиты населения», — отметила начальник Управления установления социальных выплат ОПФР по Мурманской области Марина Гаврилычева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, чтобы подать заявку на получение выплаты, достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, найти в поиске нужную услугу и заполнить форму. https://www.gosuslugi.ru/10626/1

Заявление на пособие рассматривается в течение 10 рабочих дней (при необходимости запроса некоторых сведений этот срок может быть продлён на 20 рабочих дней). Государство максимально упростило подачу заявления на это пособие — теперь все необходимые сведения в большинстве случаев поступают из государственных информационных систем напрямую в органы, которые назначают выплаты.