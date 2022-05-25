Семьи Мурманской области начали получать новую федеральную выплату на детей«Юридическая клиника МАГУ» оказывает бесплатную правовую помощь прибывшим в регион с территории Украины, ДНР, ЛНР
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.05.22 11:00

Семьи Мурманской области начали получать новую федеральную выплату на детей

Семьи с детьми от 8 до 17 лет начали получать новую выплату. Мера социальной поддержки рассчитана на родителей, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на человека в регионе. Напомним, о ее введении с 1 мая 2022 года в целях поддержки нуждающихся семей объявил Президент России Владимир Путин.

Для семей Мурманской области ежемесячные выплаты будут составлять от 9810 до 19620 рублей.

«Выплата нам очень нужна, потому что осталась с ребенком одна, без работы и с ипотекой. Ребенок растет с серьезным заболеванием. На его лечение нужны лекарства. Пособие здесь — большой помощник. Выплата очень полезная для наших мамочек», — рассказала мурманчанка Юлия Глазова, чья семья одной из первых получила выплату.

Один из часто встречающихся вопросов, связанных с новой выплатой семьям, имеющим детей от 8 до 17 лет, — будет ли она производиться на каждого ребенка?

«Если в семье несколько детей этой возрастной категории, выплата назначается на каждого ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Сейчас по аналогичным принципам назначаются пособия на детей от 3 до 7 лет органами социальной защиты населения», — отметила начальник Управления установления социальных выплат ОПФР по Мурманской области Марина Гаврилычева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, чтобы подать заявку на получение выплаты, достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, найти в поиске нужную услугу и заполнить форму. https://www.gosuslugi.ru/10626/1

Заявление на пособие рассматривается в течение 10 рабочих дней (при необходимости запроса некоторых сведений этот срок может быть продлён на 20 рабочих дней). Государство максимально упростило подачу заявления на это пособие — теперь все необходимые сведения в большинстве случаев поступают из государственных информационных систем напрямую в органы, которые назначают выплаты.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области зафиксировано сокращение производственных и строительных вакансий - обзор рынка труда: ситуация за неделю c 15 по 22 мая по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
24.05.22 17:20
Странно: День Победы праздник СССР, а в материале пишут про тех, кто не сберег СССР, но празднуют этот День...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Ирина
24.05.22 00:11
Не возможно записаться на приём в ЕРЦ Гагарина 45,через www.erc51.ru, отправить обращение о дозвониться по т. 693-693 идёт сообщение :Соединение не установлено.
Комментарий к новости:Расчётный центр заверил, что скоро все обращения горожан будут обработаны, а некорректные данные выявлены и исправлены
Павел
23.05.22 09:15
Что-то я не заметил прирост зарплаты на 7000! Это наверное у депутатов приросло?! h88
Комментарий к новости:День защиты от безработицы: работодатели из каких сфер активней всего ищут новых сотрудников и поднимают зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Ипотека или же ЖНК: что выгоднее-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 95 копеек, доллар теряет почти 67 копеек-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты областной Думы поддерживают законопроект о государственной поддержке по улучшению жилищных условий для многодетных семей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика