Семьи Мурманской области, награждённые Президентским орденом «Родительская слава», будут получать единовременное пособие в размере 5 млн рублей

15 мая отмечался Международный день семьи. Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поздравил всех с этим праздником. Глава региона отметил, что с каждым годом многодетных семей в Мурманской области становится всё больше. На сегодняшний день их более 8,5 тысячи. А ещё в Мурманской области проживают три семьи, которые удостоены Президентского ордена и медали ордена «Родительская слава» – Амелины, Халитовы и Бычковы.

«К Международному дню семьи для отмеченных этой наградой осуществляется единовременная выплата. С прошлого года мы увеличили её размер: с 1000 рублей на семью до 5000 рублей на каждого ребёнка. И в этом году в честь празднования Международного дня семьи мы приняли решение о предоставлении дополнительной материальной поддержки семьям, награждённым орденом и медалью ордена «Родительская слава» в виде единовременной материальной поддержки в размере 5 млн рублей», – сообщил глава региона.

Как пояснил Андрей Чибис, выплата будет иметь целевой характер: денежные средства могут быть направлены на приобретение автотранспортного средства и (или) на улучшение жилищных условий семьи, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23859/