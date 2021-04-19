Семиклассница из Североморска Виктория Прохорова вошла в число призеров всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

Семиклассница североморской школы № 11 Виктория Прохорова стала призером всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» в тематическом направлении «Биография участников боевых действий или работников тыла в годы Великой Отечественной войны». Её сочинение озаглавлено «Самая дорогая вещь» и написано в жанре сказки.

Всего по итогам работы федерального жюри победителями и призерами конкурса стали 39 финалистов, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области./