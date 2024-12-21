Мурманская область. Арктика (16+)21.12.24 11:00
Семиклассники мурманских школ получат учебники по истории родного края
Правительство Мурманской области постановило выделить из резервного фонда 4,4 млн рублей на подготовку, выпуск и доставку в Мурманск учебных пособий «История Кольского Севера. 7 класс» и методических пособий к учебнику.
Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, постановлением предусмотрено и выделение 6 млн рублей на модернизацию автоматизированных информационных систем для предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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Юрий
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