Семиклассники мурманских школ получат учебники по истории родного края

Правительство Мурманской области постановило выделить из резервного фонда 4,4 млн рублей на подготовку, выпуск и доставку в Мурманск учебных пособий «История Кольского Севера. 7 класс» и методических пособий к учебнику.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, постановлением предусмотрено и выделение 6 млн рублей на модернизацию автоматизированных информационных систем для предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/