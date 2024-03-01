Съёмки масштабных сериалов и локейшен-тур: в Мурманской области продолжается зимний киносезон

Столичные киностудии приступают к работе над фильмами и сериалами на живописных локациях Мурманской области.

Так, в конце февраля в Териберке проходили съемки многосерийного документального проекта «Челюскин. Первые». Сериал производства кинокомпании «Арт Пикчерс» по заказу «НМГ Студии» при поддержке ИРИ, рассказывает об уникальной спасательной операции в Арктике в 30-х годах прошлого века. Шоураннером проекта выступает Федор Бондарчук. Напомним, что для создания картины в селе специально были возведены декорации.

С 3 марта в Кировске начнёт работу студия «1-2-3 Продакшн» - там будут снимать четвертый сезон популярного сериала «Полярный». Для съёмок, которые продлятся дольше месяца, уже начали искать актеры второго плана, групповки и эпизодов.

Подробности об условиях участия в съемках, которые проводятся в Кольском Заполярье можно найти в группе Центра развития кинопроизводства Мурманской области, который оказывает консультационную и организационную поддержку работающим в нашем регионе кинематографистам.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в марте в Мурманской области пройдёт очередной локейшен-тур для профессионалов российской киноиндустрии. В регион приедут десять российских продюсеров, режиссеров, сценаристов для осмотра локаций Кольского полуострова. Эта поездка будет полезна тем, кто планирует снимать кино в зимний сезон на Крайнем севере. В этот раз «киношники» отправятся в тундру к Баренцеву морю в знаменитое село Териберка, посетят оленеводов, побывают на первом в мире ледоколе «Ленин», увидят Хибины и поднимутся на вершину горы Кукисвумчорр, а также побывают в Снежной деревне.

Фото: https://gov-murman.ru