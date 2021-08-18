Семья Халитовых из Мурманска награждена орденом «Родительская слава»

Указом Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации» № 462 от 11 августа 2021 года за заслуги в укреплении института семьи и воспитании 10 детей супруги Махмут Максутович и Светлана Георгиевна Халитовы из Мурманска награждены орденом «Родительская слава».

Высшая награда для многодетных семей введена в России в 2008 году. Согласно статуту ордена, им награждаются родители (усыновители), состоящие в браке, либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей – граждан Российской Федерации в соответствии с требованиями семейного законодательства страны. Награждаемые родители (усыновители) и их дети образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

На момент вручения ордена младшему ребенку в многодетной семье должно быть не менее трех лет. Все члены семьи должны быть российскими гражданами.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, орден «Родительская слава» вручается многодетной семье по ходатайству органов местного самоуправления.