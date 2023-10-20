Семья из Молочного представила Мурманскую область на церемонии награждения Всероссийского конкурса «Семья года – 2023»

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного Всероссийского конкурса «Семья года». На праздничном вечере в Национальном театре народной музыки и песни «Золотое кольцо» собрались 84 семьи из разных регионов нашей страны, в том числе – из Донецкой и Луганской Народных Республик.

В этом году эти семьи были признаны лучшими в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья». В числе победителей – семья Николая Молодых и Марины Речан из посёлка Молочный Мурманской области, одержавших победу в номинации «Семья – хранитель традиций».

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, торжественная церемония сопровождалась выступлением популярных артистов и творческих коллективов, пришедших поздравить победителей конкурса. Трансляция видеозаписи праздничного вечера запланирована ко Дню матери (26 ноября) на канале ОТР.

Напомним, что соорганизаторами конкурса выступили Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фото: https://gov-murman.ru