«Семья. Из поколения в поколение»: открывается выставка работ участников любительских клубных объединений Мурманской области «Клуб’ОК»

20 сентября в 17.00 в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки работ участников любительских клубных объединений Мурманской области «Клуб’ОК».

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, на выставке будут представлены работы, выполненные участниками клубов, профессиональными и самодеятельными художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства.

Все работы на выставке объединяет общая тема, которая каждый раз новая. В этом году тема выставки «Семья. Из поколения в поколение».

Выставка «Клуб'ОК» – это возможность продемонстрировать творческий потенциал участников всех клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

В период работы выставки будут организованы Дни открытых дверей клубных объединений. В программе: экскурсии, встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства, мастер-классы и мини-ярмарки.

Выставка будет работать по 6 октября. Первый час открытия выставки вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266593%2Falbum-11742142_00%2Frev