Семья из Полярных Зорь одержала победу сразу в двух номинациях конкурса «Династии России» на первом официальном мероприятии Года семьи

На первом официальном мероприятии Года семьи, объявленном Президентом страны Владимиром Путиным, определились победители конкурсной программы «Династии России». Многодетная семья Дениса и Натальи Челпановских из Полярных Зорь стала победителями сразу в двух номинациях конкурса всероссийского семейного форума «Родные – Любимые».

Всего в конкурсе определяли лучших по пяти номинациям: «Семейное шоу талантов», «Знатоки Родины», «Связь поколений», «Семейные рецепты» и «На все руки мастер». Такая насыщенная программа позволила участникам и гостям всероссийского форума глубже понять культурное разнообразие нашей страны, оценить уникальность каждого региона и поддержать семейное творчество.

В номинации «На все руки мастер» в Доме молодёжи семьи делились друг с другом и с гостями выставки-форума «Россия» секретами своих уникальных умений. В рамках площадки Челпановские провели художественный мастер-класс «Сияние севера», где каждый желающий смог нарисовать один из главных символов Кольского Заполярья – северное сияние. Автором и идейным вдохновителем мастер-класса стала старшая дочь Дениса и Натальи Алёна.

В очном этапе трека «Семейные рецепты» в Доме российской кухни семейные династии состязались в приготовлении своих фирменных блюд. На кулинарном конкурсе семья Челпановских представила рецепт приготовления одного из главных блюд арктической кухни – оленины с брусникой.

Кроме того, семья Челпановских приняла участие в очном этапе номинации «Знатоки Родины», где конкурсанты соревновались в том, кто ярче и красочнее расскажет о своём регионе. Здесь Денис и Наталья провели экскурсию по стенду Мурманской области на выставке-форуме «Россия» и познакомили слушателей с богатствами Кольского полуострова.

По итогам конкурса в каждой из номинаций были выбраны десять семей-победителей. Семья Челпановских одержала победу сразу в двух номинациях – «На все руки мастер» и «Семейные рецепты». В качестве приза семьям-победителям были вручены сертификаты на большое семейное путешествие.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые» – первое официальное мероприятие Года семьи в России, участниками которого стало более 1000 человек со всей страны.

Конкурс «Династии России» – это специальный проект для участников форума, который объединил семейные династии со всех регионов страны. В течение нескольких дней семьи обменивались опытом, участвовали в творческих мастер-классах, делились традиционными и семейными рецептами. Теперь семейные династии примут участие в завещающем мероприятии форума «Родные - Любимые» - торжественном открытии Года семьи с участием Президента РФ Владимира Владимировича Путина.

Фото: https://gov-murman.ru