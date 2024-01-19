Семья из Полярных Зорь примет участие в первом мероприятии Года семьи — Всероссийском форуме «Родные — Любимые»

19 января в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» стартует Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» – первое официальное мероприятие Года семьи в России. Мурманскую область на форуме будет представлять семья Челпановских из города Полярные Зори.

Денис и Наталья Челпановские создали семью в 2004 году. У пары трое детей, вместе с которыми они активно участвуют в различных конкурсах и проектах. Наталья работает в сфере культуры, Денис – инженер на Кольской АЭС. Свою активную жизненную позицию и умение совмещать работу и разнообразные увлечения пара передаёт детям. Так, старшая дочь Алёна заканчивает 11 класс, но успевает занимать призовые места в творческих и добровольческих конкурсах, а ещё заниматься волонтёрской деятельностью. За доброту и стремление помогать она была отмечена премией губернатора Мурманской области. Средняя дочь Милана также активно участвует в конкурсной и проектной деятельности, учится в художественной школе, увлекается наукой и искусством. Сын Егор играет в шахматы, занимается робототехникой и учится плавать.

На Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» Челпановские отправились с дедушкой Сергеем Яковлевичем Ермолиным. Заядлый спортсмен и рыбак после выхода на пенсию он увлёкся созданием фигур из дерева.

В дни проведения форум объединит семьи и семейные династии со всей страны для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей. Кроме того, до 23 января на ВДНХ будут представлены достижения отраслей и компаний, которые помогают сохранять и развивать семьи, семейные традиции и ценности. Всего в форуме примут участие более 250 семей, представляющих 89 регионов страны.

«Участниками специальной программы форума «Родные – Любимые» станут более 1000 человек. Это семейные династии из каждого региона страны, профессиональные династии корпораций и ведомств, чьи экспозиции представлены на выставке-форуме «Россия», многодетные, молодые и приёмные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов СВО, а также семьи активистов Движения Первых. Все посетители выставки «Россия» также смогут присоединиться к форуму «Родные – Любимые» и принять участие в его мероприятиях», — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Министерство труда и социальной защиты РФ, Российское общество «Знание», «Движение Первых», АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

Фото: https://gov-murman.ru