Семья Ковалевских и Космыниных из Мурманской области вошла в число победителей всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

В День любви, семьи и верности состоялся финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», одного из важнейших событий Года семьи. Победителями масштабного мероприятия стали 32 семейных команды, в их числе – семья Ковалевских и Космыниных из Мурманской области.

Итоги конкурса подвели в Мастерской управления «Сенеж», где собрались 300 семей из 83 российских регионов и Республики Казахстан. Прошедшие 10 месяцев показали, как они гордятся своими семьями, бережно чтут сложившиеся традиции и готовы трудиться на благо своей страны. К финалистам обратился первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, который рассказал о поручении главы государства сделать конкурс «Это у нас семейное» ежегодным.

«Вы все – победители, потому что самая главная награда – это счастье и любовь, которые царят в ваших семьях. Мы видим, что взаимоуважение, любовь, бережное отношение к друг другу, сохранение традиций, уважение к старшим поколениям и забота о младших у вас передаются из поколения в поколение. Ещё хочу поделиться: по итогам сегодняшней встречи с финалистами президент дал нам поручение организовать ежегодное проведение конкурса «Это у нас семейное», – рассказал первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

Будучи председателем Наблюдательного совета, Сергей Кириенко отметил, что по итогам конкурсных испытаний на финале несколько семей набрали одинаковое количество баллов. Поэтому по решению Наблюдательного совета в первом сезоне конкурса «Это у нас семейное» не 30, а 32 команды победителей. Все они получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в семейной команде Ковалевских и Космыниных 11 человек – три поколения одной большой семьи: родители, дети, бабушка, дедушка и другие родственники. Они проживают в Кировске и Мурманске. Папа Михаил – старший научный сотрудник Кольского научного центра РАН. Мама Татьяна – заведующая отделением кардиологии Апатитско-Кировской центральной городской больницы. Дедушка Василий Константинович – пенсионер, редактор, автор и соавтор сборника «Хибиногорск», соавтор мемориальной доски заслуженному артисту РСФСР Юрию Каморному, автор идеи реставрации заброшенного здания школы №12 в отель. Бабушка Лариса Владимировна – пенсионер, обладатель звания «Почётный химик». Младшее поколение в команде представляют четверо детей: Миша, Настя, Женя, Вероника.

Награждая команды победителей, заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова напомнила, что семейные проекты влияют на развитие общества и государства.

«Не так важно, кто сегодня победит, главное, что вы встретились и подружились, молодые учились у взрослых, взрослые у молодых, вы открывали в себе те качества, о которых не задумывались. Некоторые делегаты сегодня встретились с идейным вдохновителем конкурса «Это у нас семейное» – Президентом России Владимиром Путиным. Эти семьи говорили, что они простые, но это совершенно не так. Вы все индивидуальные, вместе вы стали мощной движущей силой. Вы причастны к тем решениям, которые сегодня в поддержку семьи принял президент. Вы являетесь основой нашей страны, благодаря вашим традициям она сильная и независимая и показывает всему миру, как жить и развиваться. Спасибо и в добрый путь», – сказала Татьяна Голикова.

Всего победителями финала стали 32 команды, в составе которых 227 человек. Самые многодетные родители воспитывают 17 детей, самый большой стаж в браке участников – 55 лет.

В итоговый день участников ждала большая образовательная и развлекательная программа, которая включала большое число встреч с известными людьми. Обращение к семьям поступило даже с Международной космической станции, где Герой России, командир отряда Роскосмоса Олег Кононенко и космонавты Олег Чуб и Александр Гребенкин показали 10 гербов, придуманных семьями в ходе дистанционного этапа, и поблагодарили конкурсантов за их труд. Также на площадке конкурса состоялись встречи с продюсером Яной Рудковской и именитым фигуристом Евгением Плющенко, которые приехали в «Сенеж» со старшим сыном Александром. В ходе четырёх дней финала работал стенд семейного сообщества «Движения Первых» «Родные-Любимые», где проходил мастер-класс по бисероплетению, встречи с активными семьями, а также защита проектов. Специальный конкурсный трек «Родные-Любимые» прошёл при поддержке «Движения Первых» и объединил 1500 семейных сообществ. Всего к треку «Родные-Любимые» присоединились более 10 тысяч человек из 80 регионов России и 9 стран мира.

Победителями трека «Родные-Любимые» стали 100 человек в составе семейных команд. Все они получили сертификаты на семейное путешествие от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и памятные призы от «Движения Первых» и семейного сообщества «Родные-Любимые».

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587250 человек из 102735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. В окружных полуфиналах участвовали 1577 семей из 86 российских регионов, в том числе одна семья из Республики Казахстан. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, в том числе семья Республики Казахстан. Все 300 семей – финалистов конкурса отправятся в семейные поездки по стране от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Они заново откроют для себя историю, культуру и природу России, разделив незабываемые моменты путешествий с родными.

Фото: https://gov-murman.ru