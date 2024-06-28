Семья Ковалевских и Космыниных представит Мурманскую область на финальном этапе конкурса «Это у нас семейное»

5 июля в Мастерской управления «Сенеж» состоится финал самого народного конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участниками события станут 300 семейных команд со всей страны, в том числе заполярная семья Ковалевских и Космыниных.

В семейной команде Ковалевских и Космыниных – 11 человек – сразу три поколения, которые живут в Кировске и Мурманске. Папа Михаил – старший научный сотрудник Кольского научного центра РАН, мама Татьяна – заведующая отделением кардиологии Кировско-апатитской городской больницы, вместе с ними за победу в самом народном конкурсе будут бороться четверо детей самых младших членов большой семьи: Миша, Настя, Женя и Вероника.

Всего на финальный этап конкурса «Это у нас семейное» приглашены более 2 тысяч человек от 5 до 94 лет из 83 регионов России, которые стали лучшими по итогам окружных полуфиналов. В течение двух дней семьям предстоит выполнить серию увлекательных интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Командам будет необходимо продемонстрировать не только свою эрудицию, смекалку, но и показать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде, слышать и понимать друг друга.

Четырёхдневная программа конкурса включает не только конкурсные задания, но и образовательную и развлекательную программы для всей семьи: встречи с известными гостями, лекции и творческие мастер-классы от партнеров, концерты, а также экскурсии, социальные активности, уличные забавы, эстафеты и другие развлечения.

Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности, 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

Напомним, что о запуске конкурса «Это у нас семейное» объявил Президент России Владимир Путин 1 сентября 2023 года. Конкурс стал самым массовым и народным проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». На участие в нём подали заявки 587250 человек из 102735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодёжь и «Движение Первых». Конкурс проходит под эгидой Года семьи.

Фото: https://gov-murman.ru