Семья, любовь и верность мурманских портовиков

Сегодня в нашей стране отмечают День семьи, любви и верности – праздник, призванный подчеркнуть традиционные семейные ценности. В Мурманском морском торговом порту есть немало примеров крепких семейных отношений, взаимной поддержки и преданности.

Так, всего через несколько дней, в июле золотую свадьбу отпразднуют ветераны порта Валерий Михайлович и Валентина Константиновна Егоровы. История их семьи началась более пяти десятилетий назад, когда Валерий Егоров пришел молодым специалистом работать в порт следом за отцом. Он трудился на специальном перегрузочном комплексе, где выгружали апатит. Валентина приехала в Мурманск из Ивановской области. Она ехала в морской край, чтобы «ходить в море». Пришла в отдел кадром порта, и здесь ей предложили немного другой вариант – стать секретарем начальника порта. Валечка, как её тогда все называли, была разочарована, но пообещала подумать, а потом согласилась. Работа в порту стала первой и единственной профессиональной любовью: пришелся по душе коллектив, да и море, с которого все начиналось, было совсем рядом. Через некоторое время встретила Валерия. В первый момент молодой человек показался ей уж очень молодым. А он сразу окружил её такой заботой и вниманием, что вскоре и Валентина поняла, что это встреча - судьба.

Интересно, что свадьбу сыграли не с первой попытки. Судьба словно испытывала чувства молодых: то жениха неожиданно призывали на сборы, то терялось одно из приготовленных для бракосочетания кольцо, а в день торжества невеста забыла паспорт в комнате общежития. Помогла подруга, которая совсем недавно сама была не прочь встречаться с Валерием, – она сбегала в общежитие за паспортом и принесла его! И самое главное, что все эти обстоятельства на будущую семейную жизнь никак не повлияли. И уже полвека живут дружно и счастливо. У них двое детей – Наташа и Владислав, который сейчас занимает пост главного технолога ММТП. Подрастают внуки.

- Прежде всего надо доверять друг другу. Это обязательно! Любить друг друга надо, уступать друг другу. Дружно жить, совместно все делать. Если в семье происходят какие-то нелады, все это нужно решать вместе. Но всё-таки самое главное – это любовь. И терпение, - делится секретами счастливой семейной жизни Валентина Константиновна.

Под стать ветеранам – портовики наших дней. У семьи Сергея и Александры Штокало возраст совсем юный, всего три года. Их фамильная история тоже началась в порту. Сергей приехал в Мурманск из Луганска в поисках лучшей жизни. Изучил рынок вакансий и решил, что работа в порту для него станет оптимальной - о предприятии хорошо отзывались все, кого он знал. Александра пришла в порт вслед за отцом Николаем Ушаковым, не одно десятилетие трудившимся здесь и знавшим точно: порт – это стабильность.

Сергей вспоминает, что увидел свою будущую избранницу во время погрузки ростверков и его поразили невероятные глаза девушки. Спустя почти год, проводя вместе отпуск и путешествуя по Неве на речном трамвайчике, Сергей сделал Александре предложение. Это случилось 8 июля - в День семьи, любви и верности. А ещё через год молодые портовики поженились. Сейчас, когда дочь Милану спрашивают, что делают на работе её родители, она отвечает: «Папа грузит камешки, а мама их считает!» Именно в этом, по мнению ребёнка, заключается работа докера-механизатора и тальмана. В этом году Милана станет первоклассницей. Александра сменила причал на кабинет в складском хозяйстве. Сергей нашел свое место в 13-й бригаде. Вместе с ними работает и развивается порт.

- Я очень люблю порт! Это моё первое и, надеюсь, единственное место работы. Когда я пришла сюда 18-летней девчонкой, порт был другой. Сейчас это красивое, красочное место – яркий экран, подсвеченные краны. Это безумно красиво! А еще я очень люблю людей, которые здесь работают. Второй район люблю - здесь началась наша с Сергеем история. И так же, как девять лет назад, порт для меня – это стабильность! – говорит Александра Штокало.

Качества, о которых говорили наши герои и которым посвящен сегодняшний праздник, были и остаются неотъемлемой частью счастливой жизни человека. Возможность построить её – это, наверное, главное, что необходимо каждому. И пусть опыт мурманских портовиков послужит тому ещё одним примером.