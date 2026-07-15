Семья Максименко из ЗАТО город Заозерск стала лучшей в региональном этапе Всероссийской игры «Семейная зарница»

В 2026 году Мурманская область впервые стала участником Всероссийской игры «Семейная зарница». Муниципальные этапы прошли во всех муниципальных образованиях региона и объединили 376 участников в составе 94 семей. Региональный этап состоялся на площадке Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» в Кольском округе. В соревнованиях приняли участие команды из Мурманска, ЗАТО город Заозерск, Ловозерского и Печенгского округов.

Участники проходили испытания, требующие не только физической подготовки, но и сплочённости, взаимовыручки и командного духа. Программа регионального этапа включала оказание первой помощи и эвакуацию раненого, огневую подготовку и метание гранаты, разборку и сборку автомата Калашникова, военно-тактическую игру на местности, интеллектуальную викторину и творческий конкурс.

Победителем регионального этапа стала семья Максименко — команда «Колибри» из ЗАТО город Заозерск. Они получили возможность представить Мурманскую область в финале игры, который пройдёт в сентябре 2026 года. Финальное мероприятие объединит 89 семей из всех регионов России.

Председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Никита Тихомиров отметил: «Игра «Семейная зарница» в регионе впервые прошла в таком масштабе. Уже на этапе муниципальных соревнований мы увидели огромный интерес со стороны семей: десятки команд откликнулись на участие. Это не просто соревнования, это возможность объединить поколения, передать детям ценности патриотизма, взаимовыручки и любви к Родине. Уверен, что победители регионального этапа достойно представят наш регион на финале в Волгограде».

Организаторами игры «Семейная зарница» выступили: Региональное Отделение Общероссийского Общественно-Государственного Движения Детей и Молодёжи «Движение Первых» Мурманской области, Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» при поддержке правительства Мурманской области.

Фото (региональное отделение «Движения Первых» Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/571140/#&gid=1&pid=14