Семья Меньших из Североморска стала победителем всероссийского конкурса «Семья года 2024»

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Семья года 2024». В Год семьи оргкомитетом Всероссийского конкурса были рассмотрены 388 семей-победителей региональных конкурсов из 88 субъектов Российской Федерации, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Победителей выбирали в 5 номинациях:

«Многодетная семья» – 87 семей; «Молодая семья» – 70 семей; «Сельская семья» – 79 семей; «Золотая семья» – 74 семьи; «Семья – хранитель традиций» – 78 семей.

88 семей признаны победителями Всероссийского конкурса «Семья года». В их числе – семья Меньших из ЗАТО г. Североморск, которая стала лидером в номинации «Семья – хранитель традиций».

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, Андрей и Мария познакомились в 2014 году в культурном центре, куда каждый пришёл со своими интересами: Андрей проводил чайные церемонии, а Мария – мастер-классы по плетению мандал.

Родители и прародители семьи Меньших — поморы — самобытная малочисленная этнографическая группа русского народа. Андрей родился в посёлке Лесозаводском, недалеко от села Ковда, в котором и сейчас проживает большая часть его родни по отцовской линии. А предки Марии родом с Терского берега Белого моря, много поколений жили в сёлах Чапома и Пялица.

Андрей и Мария воспитывают четырёх сыновей: Дмитрия, Демида, Тихона и самого младшего – Руслана. Мальчики занимаются спортом, а также вместе с родителями увлекаются прикладным творчеством, участвуют в экологических акциях.

«В конкурсе мы решили поучаствовать, чтобы рассказать о своей семье и привлечь внимание к поморским традициям, ведь несмотря на то, что поморы официально не признаны малой народностью, поморская культура очень самобытна, и хочется сохранить её для потомков», – отмечают Андрей и Мария.

Всероссийский конкурс «Семья года» играет важную роль в формировании традиционных семейных ценностей, поэтому особенно значимо его проведение в Год семья. Соорганизаторами конкурса выступили Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/