Семья Молодых-Речан из посёлка Молочный стала победителем всероссийского конкурса «Семья года 2023»

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Семья года 2023». В финале за звание лучших в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций» и «Золотая семья» боролись почти 400 претендентов, представляющих 86 субъектов Российской Федерации, в том числе Донецкую и Луганскую народные республики. В их числе – семья из посёлка Молочный Кольского района Мурманской области. Николай Молодой и Марина Речан стали лучшими в номинации «Семья – хранитель традиций».

Николай и Марина родом из Молдавии. Они знакомы с самого детства, проживали на одной улице, где и началась история их семьи. Пара воспитывает троих детей, бережно сохраняя и передавая подрастающему поколению традиции предков. Так, дома родители стараются разговаривать на молдавском, чтобы самый маленький член семьи Даниэль, рождённый в Мурманске, знал родной язык. А ещё дома или на природе Молодые-Речан любят готовить блюда национальной кухни всей семьёй. Народные традиции они стараются поддерживать и вне дома: Николай и Марина являются представителями Молдавского культурного центра «Флуераш» при Мурманской областной общественной организации «Центр народных культур «Содружество». Пара ежегодно участвует в фестивале «Мы – вместе!», главная цель которого – поддержка национальных культур, самобытных обычаев и традиций народов, проживающих в Мурманской области.

Отметим, что семьи из Мурманской области традиционно участвуют в конкурсе «Семья года». Северяне ежегодно становятся победителями в разных номинациях в финале. Так, в 2022 году «Золотой семьёй» конкурса стали Алексей и Анфиса Агеевы из Оленегорска.

Всероссийский конкурс «Семья года» играет важную роль в формировании традиционных семейных ценностей. В очередной раз он дал возможность продемонстрировать обществу разные грани национальных, культурных, географических особенностей нашей страны через историю жизни семей, их труд, творчество, воспитание детей, уважительное отношение к старшему поколению и бережное сохранение традиций.

Соорганизаторами конкурса выступили Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru