«Семья на первом месте»: в Мурманске пройдёт окружной форум по профилактике социального сиротства
В понедельник, 9 декабря, в Мурманске состоится окружной форум «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства». Событие станет важной платформой для обсуждения актуальных вопросов, касающихся профилактики социального сиротства и поддержки семейных ценностей.
Форум соберёт экспертов, представителей государственных и муниципальных органов, общественных организаций, педагогов и социальных работников, а также всех заинтересованных в защите прав детей и укреплении основ семейной жизни. Участники смогут обменяться опытом, обсудить лучшие практики и разработать совместные инициативы, направленные на создание эффективной системы поддержки семей.
Инициатором проведения форума выступила уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
Участников форума ожидают панельные дискуссии, работа презентационных площадок, обмен опытом в сфере профилактики социального сиротства и возможность общения с экспертами. Гостям также будет предложено посетить фотовыставку «Я буду биться до конца» и галерею франшиз уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка «Бери и делай».
В рамках форума будут организованы презентационные площадки:
площадка №1: Комплексная помощь родителям с зависимостями;
площадка №2: Успешные практики комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
площадка №3: Отмена ограничения и восстановление в родительских правах;
площадка №4: Инфраструктура для детей с инвалидностью и ОВЗ;
площадка №5: Служба «Дети в семье»: опыт регионов;
площадка №6: Развитие клубов для родителей;
площадка №7: Роль органов опеки и попечительства в системе профилактики социального сиротства;
площадка №8: Учреждения по-новому;
площадка №9: Кадровое развитие;
площадка №10: НКО – семьям.
Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, об актуальных новостях форума можно узнать на телеграм-канале murmansk_family.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/