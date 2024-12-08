«Семья на первом месте»: в Мурманске пройдёт окружной форум по профилактике социального сиротства

В понедельник, 9 декабря, в Мурманске состоится окружной форум «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства». Событие станет важной платформой для обсуждения актуальных вопросов, касающихся профилактики социального сиротства и поддержки семейных ценностей.

Форум соберёт экспертов, представителей государственных и муниципальных органов, общественных организаций, педагогов и социальных работников, а также всех заинтересованных в защите прав детей и укреплении основ семейной жизни. Участники смогут обменяться опытом, обсудить лучшие практики и разработать совместные инициативы, направленные на создание эффективной системы поддержки семей.

Инициатором проведения форума выступила уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Участников форума ожидают панельные дискуссии, работа презентационных площадок, обмен опытом в сфере профилактики социального сиротства и возможность общения с экспертами. Гостям также будет предложено посетить фотовыставку «Я буду биться до конца» и галерею франшиз уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка «Бери и делай».

В рамках форума будут организованы презентационные площадки:

площадка №1: Комплексная помощь родителям с зависимостями;

площадка №2: Успешные практики комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

площадка №3: Отмена ограничения и восстановление в родительских правах;

площадка №4: Инфраструктура для детей с инвалидностью и ОВЗ;

площадка №5: Служба «Дети в семье»: опыт регионов;

площадка №6: Развитие клубов для родителей;

площадка №7: Роль органов опеки и попечительства в системе профилактики социального сиротства;

площадка №8: Учреждения по-новому;

площадка №9: Кадровое развитие;

площадка №10: НКО – семьям.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, об актуальных новостях форума можно узнать на телеграм-канале murmansk_family.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/