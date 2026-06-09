Семья, отдых, обучение и домашние дела: на что россияне потратили бы третий выходной, работая на 4-дневке

Четыре рабочих дня вместо пяти — такую инициативу поддержал бы каждый второй экономически активный россиянин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Каждый второй экономически активный россиянин (53%) высказался за введение 4-дневной рабочей недели. 24% опрошенных — против, ещё 23% затруднились с ответом. По сравнению с ноябрем 2025 года уровень поддержки практически не изменился (+2 процентных пункта).

Женщины чуть чаще мужчин голосуют за сокращенную неделю (54 и 52% соответственно).

А вот чем старше респонденты, тем меньше сторонников: среди молодёжи до 35 лет 64% поддерживают идею, тогда как среди граждан старше 45 лет — лишь 39%.

Закончившие колледж демонстрируют самый высокий энтузиазм — 67% «за» (среди обладателей высшего образования таких 45%).

Среди зарабатывающих до 150 тысяч рублей четырёхдневку одобряют 52—53%, а среди тех, кто получает больше, — только 45%.

Если 4-дневную неделю всё‑таки введут, освободившийся день россияне скорее всего потратят на семью или отдых (по 31%). Ещё 15% займутся самообразованием, 11% — домашними делами, столько же — подработкой. По 10% опрошенных потратят дополнительный выходной на личные дела и активный отдых, 9% — на хобби. Реже упоминаются путешествия, поездки к врачу (по 4% голосов), чтение книг и культурные мероприятия (по 2%). 8% опрошенных затруднились ответить, а ещё столько же назвали другие занятия — от волонтёрства и встреч с друзьями до безделья и просмотра сериалов. Женщины чаще говорят о семье (36% против 25% среди мужчин), домашних делах (15% против 6%) и путешествиях (6% против 2%), мужчины — о подработке (15% против 7% среди женщин) и активном отдыхе (13% против 7%).

Пока общество примеряется к идее 4-дневки, работодатели сохраняют спокойствие: 88% представителей кадровых служб заявили, что вопрос перехода на сокращенную рабочую неделю у них вообще не обсуждался. Лишь в 2% организаций идею признали допустимой, в 4% — отвергли. Компаний, где реально введен сокращенный график, не набралось и 1%. Ещё в 1% компаний пробовали, но вернулись к обычному режиму.

Время проведения опроса: 18—26 мая 2026 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32600&page=1